Niccolò Fabi presenta Acqua che scorre anticipazione del nuovo disco di inediti in uscita il 16 maggio

disco.Come se di un libro dovessi scegliere un capitolo che lo rappresenti.Ma di questo video che l’accompagna sono particolarmente felice.Mi sembra che amplifichi il significato delle parole e restituiscail senso del viaggio che abbiamo fatto per registrare questo discoinsieme a Bob Emma Albi Phil, Cesare e Riky.Grande merito è di Adele Antonelli che ha danzato sul lago ghiacciatodavanti alla baita dove stavamo suonando.Il tutto arricchito dalla orchestrazione di Enrico Melozzi.“Acqua che scorre” è una canzone d’amore, tanto per cambiare,questa volta dedicata alla nostra terra, vista con gli occhi di un bambinoche di fronte alle dissertazioni scientifico religiose di un adulto sulla sua creazione,risponde solo con il proprio stupore di fronte allo spettacoloche spesso diamo per scontato dell’Acqua che scorre, del sole che sorge,del fumo che sale e della mela che cade. Lopinionista.it - Niccolò Fabi presenta “Acqua che scorre”, anticipazione del nuovo disco di inediti in uscita il 16 maggio Leggi su Lopinionista.it ROMA – «Ci siamo. Più che mai questa volta mi è difficile isolare una canzone dal resto del.Come se di un libro dovessi scegliere un capitolo che lo rappresenti.Ma di questo video che l’accompagna sono particolarmente felice.Mi sembra che amplifichi il significato delle parole e restituiscail senso del viaggio che abbiamo fatto per registrare questoinsieme a Bob Emma Albi Phil, Cesare e Riky.Grande merito è di Adele Antonelli che ha danzato sul lago ghiacciatodavanti alla baita dove stavamo suonando.Il tutto arricchito dalla orchestrazione di Enrico Melozzi.“che” è una canzone d’amore, tanto per cambiare,questa volta dedicata alla nostra terra, vista con gli occhi di un bambinoche di fronte alle dissertazioni scientifico religiose di un adulto sulla sua creazione,risponde solo con il proprio stupore di fronte allo spettacoloche spesso diamo per scontato dell’che, del sole che sorge,del fumo che sale e della mela che cade.

Niccolò Fabi presenta “Acqua che scorre” - È ora disponibile in digitale e in streaming, “Acqua che scorre”, prima anticipazione del nuovo disco di inediti di Niccolò Fabi, “Libertà negli occhi”, in uscita il 16 maggio solo in formato CD+BOOK ... (radiowebitalia.it)

Niccolò Fabi presenta “Acqua che scorre”: un inno alla terra che anticipa “Libertà negli occhi” - È uscito in digitale e in streaming Acqua che scorre, primo singolo che anticipa il nuovo disco di inediti di Niccolò Fabi, Libertà negli occhi, in uscita il 16 maggio solo in formato cd+book e vinile ... (msn.com)

Niccolò Fabi ha annunciato il nuovo singolo “Acqua Che Scorre” - Il nuovo singolo di Niccolò Fabi, "Acqua Che Scorre", è il primo estratto del nuovo album "Libertà negli Occhi", in uscita il 16 maggio ... (billboard.it)