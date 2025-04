Lapresse.it - Dazi: Trump, reazione mercati era attesa, paziente era molto malato

Washington (Usa), 3 apr. (LaPresse) – Ladeiall’annuncio deiera “”. Lo ha detto Donald, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One che lo ha portato in Florida. “Ilera. L’economia aveva molti problemi. Era un. Ha subito un’operazione”, ha detto il presidente usando una metafora già impiegata stamattina. “Sarà un’economia da boom. Sarà fantastico. Avremo entrate per trilioni”, ha assicurato. “L’operazione è finita. E ora lasciamo che si stabilizzi”, ha detto ancora il presidente.