Zonawrestling.net - Chelsea Green: “In origine avrei dovuto vincere il titolo US a Vancouver in Canada”

A Saturday Night’s Main Event di Dicembre 2024ha fatto la storia diventando la prima WWE Women’s United States Champion della storia.Il momento è stato il più alto nella carriera di, ma all’inizio ci fu un piccolo rammarico per lei intorno al quell’avvenimento, perché quel match sarebbeavvenire ain, il suo stato natale.Il rammarico diA parlato di tutto ciò a Click and Tell, ecco le sue parole:“All’inizio era previsto che si tenesse a(a Survivor Series). Sarebbe stato ovviamente, per molteplici motivi, il momento più grande della mia carriera. Sarebbe potuto essere il mio momento più grande. Aver avuto lì la famiglia e gli amici e il fatto che si sarebbe svolto in quella che è in un certo senso casa mia, vicino a casa mia, a conti fatti non è una cosa che capita a tutti.