10 anime perfetti per il binge watching

Non c’è nulla di più entusiasmante che tuffarsi in un nuovo. Tuttavia, non tutti hanno il tempo di guardare oltre 200 episodi di Naruto (senza contare Shippuden e Boruto), affrontare l’incredibilmente complesso universo di Fate o dedicare 29 giorni, 9 ore e 30 minuti per recuperare One Piece. A volte, tutto ciò che si cerca è qualcosa di breve ma coinvolgente.Glipiù brevi riescono spesso a lasciare un impatto molto più forte rispetto a molte serie lunghe. Sarà la consapevolezza che la fine è vicina, o la narrazione più snella: questisonoper una maratona in una sola notte, e lasceranno il segno per molte notti a venire.1. The Heike Story (11 episodi)Basato sulla leggenda giapponese del XIV secolo, The Heike Story segue la famiglia Taira. La giovane Biwa, che ha il potere di vedere il futuro, cerca di avvertire Shigemori, il figlio maggiore della famiglia, che la distruzione della sua stirpe è imminente.