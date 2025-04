Juventusnews24.com - Eranio vede molta Juve nel futuro del Milan: «Con Paratici in dirigenza vedrei bene questo allenatore»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ex giocatore del, ha le idee chiare in merito aldel club rossonero: l’avvento dipuà portare un altro exntinoIntervistato daNews, Stefanoha espresso quelle che, secondo lui, potrebbero essere le prime mosse di Fabioda DS del. I rossoneri potrebbero colorarsi del bianconero dellacon Antonio Conte in panchina. Ecco le sue parole.PAROLE – «può faree porterà una ventata d’aria fresca, oltre che esperienza in quel ruolo. Con luiAntonio Conte, uncapace di dare idee e compattezza non solo alla squadra ma a tutto l’ambiente».Leggi suntusnews24.com