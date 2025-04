Nuova Scena 2 Geolier | “Troppi pregiudizi sui rapper Pensano ancora che non sappiamo scrivere e cantare”

Nuova Scena 2 è disponibile su Netflix e in attesa dei nuovi episodi, in uscita il 7 aprile, Adnkronos ha intervistato i giudici, Geolier, Rose Villain e Fabri Fibra. Per il rapper napoletano sul rap ci sono ancora troppi pregiudizi. Rose Villain ha aggiunto: "Sanremo aveva bisogno del rap per stare al passo con i tempi". Leggi su Fanpage.it 2 è disponibile su Netflix e in attesa dei nuovi episodi, in uscita il 7 aprile, Adnkronos ha intervistato i giudici,, Rose Villain e Fabri Fibra. Per ilnapoletano sul rap ci sonotroppi. Rose Villain ha aggiunto: "Sanremo aveva bisogno del rap per stare al passo con i tempi".

Nuova scena 2, 'alla ricerca della stella che brilla di più' - Oggi che il loro genere va di moda, "bisogna vedere la stella che brilla di più" dice Geolier, giudice insieme a Fabri Fibra e Rose Villain della seconda stagione di Nuova Scena, il rap show prodotto ... (ansa.it)

Geolier, Rose Villain e Fabri Fibra: "Non basta un disagio per essere un bravo rapper. Sanremo non ha 'lanciato' rap, serviva modernità" - I tre artisti tornano nelle vesti di giudici in 'Nuova Scena 2': "C'è chi ancora pensa che i rapper non sappiano scrivere e cantare" "Oggi c'è ancora chi pensa che i rapper siano musicisti che non sap ... (adnkronos.com)

nuova scena: la seconda stagione del talent rap su Netflix con Geolier, Fabri Fibra e Rose Villain - La seconda stagione di "Nuova Scena" su Netflix, con giudici come Geolier e Fabri Fibra, promuove talenti emergenti del rap italiano attraverso sfide ed esibizioni in otto episodi. (gaeta.it)