Campobasso, 172 minori stranieri (21 dei quali non accompagnati) potranno richiedere la cittadinanza onoraria - Il video

Campobasso 172 minori stranieri 21 dei quali non accompagnati potranno richiedere la cittadinanza onoraria

minori stranieri residenti a Campobasso (di cui ventuno non accompagnati) potranno richiedere la cittadinanza onoraria. Un’iniziativa che nasce dopo l’approvazione quasi all’unanimità di una modifica dell’apposito Regolamento da parte del Consiglio comunale del capoluogo molisano. «Una scelta presa per promuovere i valori dell’accoglienza, dell’inclusione e della pace tra i popoli», spiega la sindaca Marialuisa Forte. Nella giornata di oggi – giovedì 3 aprile – il comune ha inviato a tutti gli Under 18 stranieri e residenti a Campobasso le relative comunicazioni e il modello per presentare la domanda entro il 30 aprile. La cittadinanza verrà conferita su richiesta dei genitori dei minori e, nel caso di minori stranieri non accompagnati, arrivati in Italia senza assistenza e rappresentanza legale, su istanza del tutore. Leggi su Open.online Centosettantadueresidenti a(di cui ventuno nonla. Un’iniziativa che nasce dopo l’approvazione quasi all’unanimità di una modifica dell’apposito Regolamento da parte del Consiglio comunale del capoluogo molisano. «Una scelta presa per promuovere i valori dell’accoglienza, dell’inclusione e della pace tra i popoli», spiega la sindaca Marialuisa Forte. Nella giornata di oggi – giovedì 3 aprile – il comune ha inviato a tutti gli Under 18e residenti ale relative comunicazioni e il modello per presentare la domanda entro il 30 aprile. Laverrà conferita su richiesta dei genitori deie, nel caso dinon, arrivati in Italia senza assistenza e rappresentanza legale, su istanza del tutore.

