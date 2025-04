Quotidiano.net - Sinodo, la base si ribella ai vescovi. Respinto il testo su gay e donne

Città del Vaticano, 4 aprile 2025 – Lacattolica sie rispedisce al mittente il documento finale della seconda assemblea del cammino sinodale della Chiesa italiana, presentato dalla presidenza deiper il futuro della cristianità. Troppo paternalistico e clericale sull’accompagnamento delle persone omosessuali e poco incisivo sulla questione del ruolo delle, in particolare per la totale assenza nel dettato di una chiara sollecitazione al ripristino del diaconato femminile. Per non parlare dello scarso approfondimento sui temi degli abusi, della trasparenza economica e dell’urgenza del binomio pace e tenuta democratica in un congeopolitico mai come adesso in balia dei venti di guerra. Risultato, i 957 delegati, in rappresentanza di 219 diocesi sulle 226 totali – 442 i laici, 44 i religiosi, 246 i preti, 176 iper un complessivo di 664 maschi e 293 femmine –, hanno votato ieri in Aula Paolo VI per rimandare al 25 ottobre l’approvazione delche dovrà essere ampiamente riformulato.