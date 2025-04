Liberoquotidiano.it - Brignone operata dopo la caduta ma c'è anche la rottura del crociato

VAL DI FASSA (ITALPRESS) – Unache rischia di rovinare le Olimpiadi in casa di Federica. La 34enne valdostana è andata giù durante la seconda mdello slalom gigante dei campionati italiani assoluti alla Ski Area Lusia in Val di Fassa: un incidente causato dall'aggancio di una porta con il braccio che ha sbalzato a terra la vincitrice della Coppa del Mondo 2025. Immediatamente soccorsa dallo staff medico,laè stata portata via in toboga prima dell'arrivo dell'elicottero che l'ha trasportata all'ospedale di Trento: i primi esami effettuati hanno evidenziato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. La vice brigadiere dei Carabinieri è stata così immediatamente trasferita in elicottero alla Clinica La Madonnina di Milano dove,un'attenta analisi da parte Andrea Panzeri, presidente della Commissione Medica Fisi, è stato deciso di operarla immediatamente: “Ha avuto questa bruttaoggi, questa frattura importante.