Notizieaudaci.it - Selvaggia Lucarelli annuncia: ‘Io e Lorenzo ci sposiamo’

Leggi su Notizieaudaci.it

La giornalista ha riferito ad Hot Ones che convolerà a nozze conBiagiarelli“Io eci sposiamo e faremo una grande festa in Puglia“. Fiori d’arancio per la giornalistache ad Hot Ones, condotto da Alessandro Cattelan e disponibile su RaiPlay da venerdì 4 aprile, hato che convolerà a nozze. ‘Questa volta mi ha detto, faremo una grande festa in Puglia’In ogni appuntamento Cattelan e i suoi ospiti mangiano alette di pollo o stick vegani, conditi con salse progressivamente sempre più ‘hot’ che aiutano ad abbattere ogni ritrosia e diffidenza, con reazioni spesso divertenti e sempre imprevedibili.a ‘Hot Ones’ racconta della sua storia d’amore conBiagiarelli con cui, appena conosciuto, ha pensato di sposarsi e avere un figlio.