Infortunio Dumfries quando torna l’olandese? I tempi di recupero

di Redazione, il punto sulla situazione del: idiLe notizie riguardanti Denzelnon sono affatto positive, poiché il suo rientro in campo sembra essere ancora molto distante. L’esterno olandese ha subito una distrazione al bicipite femorale della coscia destra durante la partita contro l’Atalanta, e non è previsto un suo ritorno immediato. Pertanto, è certo chemancherà la trasferta contro il Parma, così come le due partite in Champions League contro il Bayern (l’8 e il 16 aprile) e l’incontro del 12 aprile con il Cagliari. Idistimati indicano che il difensore potrebbere disponibile per il derby del 23 aprile, il che implica che potrebbe anche saltare la partita contro il Bologna del 20 aprile, giorno di Pasqua.