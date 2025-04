Rifiuti il patto con Roma per migliorare la raccolta | Uniti contro il degrado

[Comune Palermo] Rifiuti. Comune sigla patto civico con le imprese del centro storico per ridurre impatto ambientale e migliorare la raccolta differenziata. Dieci nuove autovetture a disposizione della Polizia Metropolitana. Sanna: "Incrementiamo i servizi di tutela ambientale, lotta all'abbandono dei rifiuti e polizia stradale nell'ottica di migliorare i servizi alla cittadinanza". Cura aree verdi, il II municipio vuole chiedere aiuto ai cittadini. Che lo faranno gratis. Roma difende le tartarughe marine: nuovo patto tra Comune e Legambiente. 82 le nuove nate a Latina. "Un nuovo green deal per l'Europa" - L'agenda di Legambiente per la prossima legislatura europea. Dai rifiuti di Roma un percorso sostenibile di economia circolare. Scrive Clini.

Patto civico Comune-imprese per la differenziata: cassonetti tecnologici nelle aree ad alta densità commerciale - In pratica costituiranno delle vere e proprie isole ecologiche in centro storico. In base all'accordo l'amministrazione erogherà un contributo per l'acquisto dei nuovi contenitori destinati ai locali ... (palermotoday.it)

Differenziata, patto tra Comune e imprese: contributi per le aziende - L’accordo prevede che l’Amministrazione comunale eroghi un contributo per l’acquisto dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti alle imprese di somministrazione, conformi agli ... (livesicilia.it)