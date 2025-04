Serieanews.com - Osimhen, niente Juve: un club beffa Giuntoli e lo acquista

Leggi su Serieanews.com

Victornon andrà alla: De Laurentiis blocca tutto e per il nigeriano arriva l’offerta del topche: une lo(Lapresse) – SerieAnewsBen 20 gol e quattro assist in 23 presenze della Super Lig turca, sei le reti in sette gare di Europa League. Sono questi i numeri di Victorin questa stagione. Insomma, sono già 28 le marcature in questa annata compreso un gol nella Coppa di Turchia e la stagione non è ancora finita.Quota 30 sarà ampiamente sfondata dal nigeriano che sta replicando i suoi numeri con il Napoli, soprattutto nella stagione dello scudetto. Non c’è dubbio alcuno cheal momento sia uno dei bomber più forti in circolazione. L’attaccante nigeriano ha incantato Napoli e nelle ultime due stagioni il suo contributo è sempre stato elevato.