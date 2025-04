Terremoto in Serie A ribaltone in panchina | addio al tecnico della big

Serie A ha visto in totale nove esoneri: Alberto Gilardino (Genoa), Thiago Motta (Juventus), Luca Gotti (Lecce), Paulo Fonseca (Milan), Alessandro Nesta e Salvatore Bocchetti (Monza), Fabio Pecchia (Parma), Daniele De Rossi e Ivan Juric (Roma).Terremoto in Serie A, ribaltone in panchina: addio al tecnico della big (Lapresse) – tvplay.itSono diverse però le panchine che traballano, anche di squadre come Lazio e Fiorentina che non stanno facendo affatto male con Marco Baroni e Raffaele Palladino in bilico, così come Roberto D'Aversa all'Empoli o Eusebio Di Francesco (Venezia) e Paolo Zanetti (Verona) in caso di retrocessione.Insomma, saranno determinanti e decisive le prossime otto giornate di campionato che delineeranno finalmente le posizioni definitive tra Scudetto, Champions League, Europa League, Conference League e naturalmente il discorso relativo a salvezza e retrocessione.

