stagione e tra i titoli c'è anche il medical drama Grey's Anatomy. ABC ha annunciato i suoi rinnovi e tra i ritorni nella prossima stagione ci sarà anche il medical drama Grey's Anatomy, che arriverà a quota 22 cicli di episodi. Lo show ritornerà quindi con 18 puntate inedite, lo stesso numero del capitolo numero 21 della storia dello staff di medici e tirocinanti che vivono e lavorano a Seattle. Il ritorno del medical drama di Shonda Rhimes Ellen Pompeo dovrebbe ritornare nella serie per interpretare ancora una volta Meredith Grey, la protagonista di Grey's Anatomy. L'attrice sarà inoltre coinvolta come produttrice e voce narrante, tuttavia non è stato ancora svelato quanto . Movieplayer.it - Grey's Anatomy tra i rinnovi di ABC per la stagione 2025-26, il medical drama arriva a 22 stagioni Leggi su Movieplayer.it Il network ABC ha svelato quali serie hanno ottenuto il rinnovo per la prossimae tra i titoli c'è anche il's. ABC ha annunciato i suoie tra i ritorni nella prossimaci sarà anche il's, che arriverà a quota 22 cicli di episodi. Lo show ritornerà quindi con 18 puntate inedite, lo stesso numero del capitolo numero 21 della storia dello staff di medici e tirocinanti che vivono e lavorano a Seattle. Il ritorno deldi Shonda Rhimes Ellen Pompeo dovrebbe ritornare nella serie per interpretare ancora una volta Meredith, la protagonista di's. L'attrice sarà inoltre coinvolta come produttrice e voce narrante, tuttavia non è stato ancora svelato quanto .

