"Il merito, il bisogno e il grande tumulto", a Montegrotto l'ex Ministro della Giustizia Claudio Martelli presenterà il suo libro Il merito, il bisogno e il grande tumulto

L’analisi di Claudio Martelli sul merito, il bisogno e il grande tumulto sociale in Italia - Claudio Martelli, ex ministro della Giustizia, riprende nel suo nuovo libro il dibattito su merito e bisogno, evidenziando l'urgenza di politiche pubbliche per affrontare le sfide sociali attuali. (gaeta.it)

