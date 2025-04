Dramma Federica Brignone | operazione riuscita ma é emersa un’altra grave frattura al ginocchio

Federica Brignone, dopo l’infortunio occorsole nel gigante femminile dei Campionati Italiani, è perfettamente riuscito: il comunicato stampa della FISI, però, fa emergere altre brutte notizie.Oltre alla frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, della quale sono state effettuate riduzione e sintesi, assieme alla riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio, è emerso un altro problema.Nel corso dell’operazione è stata evidenziata, purtroppo, anche la rottura del legamento crociato anteriore, che verrà valutata nelle prossime settimane: nonostante ciò, Federica Brignone inizierà già nei prossimi giorni il percorso riabilitativo.Infortunio Brignone, parla il medico FISI: “Non chiedetemi di Olimpiadi. Oasport.it - Dramma Federica Brignone: operazione riuscita, ma é emersa un’altra grave frattura al ginocchio Leggi su Oasport.it L’intervento chirurgico a cui si è dovuta sottoporre, dopo l’infortunio occorsole nel gigante femminile dei Campionati Italiani, è perfettamente riuscito: il comunicato stampa della FISI, però, fa emergere altre brutte notizie.Oltre allascomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, della quale sono state effettuate riduzione e sintesi, assieme alla riparazione legamentosa del compartimento mediale del, è emerso un altro problema.Nel corso dell’è stata evidenziata, purtroppo, anche la rottura del legamento crociato anteriore, che verrà valutata nelle prossime settimane: nonostante ciò,inizierà già nei prossimi giorni il percorso riabilitativo.Infortunio, parla il medico FISI: “Non chiedetemi di Olimpiadi.

