Perugia Festa della Befana il 6 gennaio 2025 a Ponte Pattoli

L’associazionessima invita, attraverso una nota sui social, grandi e piccoli a partecipare alla tradizionale, che si terrà il 6in località, per celebrare insieme l’arrivovecchina più amata d’Italia. L’evento, ricco di magia e sorprese, inizierà alle ore 16:00 con la Santa Messa , un momento di riflessione e spiritualità per tutti i partecipanti.A seguire, tutti i bambini e le bambine presenti potranno ricevere una calza gratuita, piena di dolci e golosità, proprio come da tradizione. Ma lanon finisce qui: l’atmosfera incantata che si respirerà durante l’intero pomeriggio sarà arricchita da numerosi giochi, attività divertenti e intrattenimenti pensati per tutta la famiglia.L’evento offrirà a grandi e piccini l’opportunità di scoprire il magico mondo, di immergersi in un ambiente festoso e di partecipare a un pomeriggio all’insegna del divertimento,convivialità etradizione.