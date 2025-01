Silvia Tancredi inaugura l’anno con il singolo ‘Life As Art’ | anteprima video

Leggi su Funweek.it

A tre anni dal terzo album ‘Love’,torna sulla scena musicale con un nuovodall’atmosfera sofisticata: Life As Art, in uscita l’8 gennaio 2025. Distribuito da The Palma Music e Reload Music Italia (in collaborazione con Sony Music), il brano rappresenta un capitolo di grande eleganza e maturità artistica nella carriera della cantante.Con un titolo evocativo, Life As Art è descritto dall’artista come “un viaggio attraverso la relazione tra l’essenza della vita e la libertà di espressione dell’arte”. La canzone fonde musica e significato, esplorando la capacità dell’arte di dare voce all’esistenza e alla sua complessità.Cover da Ufficio Stampa Ad accompagnare il brano, ilclip che Funweek mostra in, girato in due location d’eccezione. Si tratta delle sale di un nuovo spazio espositivo dedicato alle opere di Mario Giansone, artista torinese noto per la sua ecletticità, e del teatro STAGE4, recentementeto alle porte di Torino.