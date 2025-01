Oasport.it - Quale obiettivo per Sofia Goggia in gigante? I punti che cambierebbero gli scenari

farà il proprio ritorno ina Kranjska Gora: sabato 4 gennaio la fuoriclasse bergamasca cercherà di essere protagonista tra le porte larghe sul pendio sloveno, dopo aver già conquistato tre piazzamenti sul podio nella velocità nel corso di questa stagione (vittoria nel superG di Beaver Creek, secondo posto nella discesa libera di Beaver Creek, terza piazza nel superG di St. Moritz). La 32enne ha rinunciato aldi Semmering e si è concentrata sulla preparazione in vista del nuovo anno solare.L’azzurra si rimetterà in gioco in questa specialità con il chiaro intento di raccogliereimportanti per inseguire concretamente la possibilità di conquistare la Coppa del Mondo generale: piazzarsi in top-10 inpermetterebbe di portare a casa almeno 26e dato che mancano ancora cinque prove tra le porte larghe potrebbe mettere da parte un gruzzoletto interessante in ottica Sfera di Cristallo.