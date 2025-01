Lapresse.it - Nba, nona in fila per i Knicks: Jokic trascina i Nuggets

vittoria diper i New York Knick nella notte Nba. La squadra della Grande Mela, senza la sua star Jalen Brunson, ha sconfitto gli Utah Jazz per 119-103. Per ici pensa Karl-Anthony Towns con una doppia doppia da 31 punti e 21 rimbalzi. Super anche Nikolache ha realizzato l’ennesima tripla doppia in carriera con 23 punti, 17 rimbalzi e 15 assist, in meno di 30 minuti di gioco, nel successo dei suoi Denver139-120 sugli Atlanta Hawks. Tra gli altri risultati spicca la vittoria di Houston nel derby texano contro Dallas, mentre i Raptors interrompono la striscia di 11 sconfitte dibattendo i Brooklyn Nets.