Canottaggio oltre 1100 atleti in gara | attesa per le selezioni azzurre Under 19 verso gli Europei

Leggi su Ilfaroonline.it

Sabato e domenica Gavirate ospita il Meeting Interregionale Nord. E’ un evento centrale per la stagione azzurra delgiovanile. Per il settore19, con le prove selettive nel singolo e due senza maschile e femminile, si assegnano i pass per la prima manifestazione internazionale del 2025 con inla Nazionale di categoria: gli, a Kruszwica, in Polonia, in programma il 24 e 25 maggio. Nelle specialità selettive19, pertanto, sono 63 i singoli maschili e 34 quelli femminili, 35 i due senza maschili e 22 quelli femminili. 210 traed atlete a caccia della maglia azzurra, per il quale sono disponibili solamente 48 posti. in totale, sono 97 le società in, con poco meno di 700 equipaggi – 691 per l’esattezza – e 1122fisici pronti a darsi battaglia.