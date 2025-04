Movieplayer.it - The Couple fa la guerra ai fandom tossici: il regolamento che rivoluziona il televoto basterà?

Con The, Mediaset ha deciso di porre un freno ai fenomeni di manipolazione dei televoti che hanno caratterizzato l'edizione del Grande Fratello terminata lunedì scorso L'ultima edizione del Grande Fratello è stata caratterizzata da una forte polemica sul televoto. Secondo quanto riportato da Striscia la Notizia un gruppo di fan si è attivato per votare i propri beniamini aggirando il, Nel servizio del TG satirico si parlava di bot e pacchetti di mail rubate acquistati nel dark web. Alfonso Signorini aveva auspicato un ritorno all'antico, con il voto espresso tramite sms. Il nuovodi Theè stato ideato per prevenire gli abusi che hanno caratterizzato il Grande Fratello, una situazione che ha spinto il Codacons a presentare un esposto alla Procura di .