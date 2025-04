Primacampania.it - De Luca: “Dazi USA, rischio mezzo miliardo di danni in Campania. Colpiti vino, ortofrutta e zootecnia”

BENEVENTO – Iimposti dagli Stati Uniti rischiano di costare caro alla, soprattutto in termini di esportazioni agricole e agroalimentari. A lanciare l’allarme è il presidente della Regione Vincenzo De, che da Benevento ha parlato di “un danno stimato attorno aldi euro” per il sistema economico regionale.“Soprattutto il comparto vinicolo, ortofrutticolo e zootecnico sarà colpito duramente”, ha spiegato De, che ha invitato a una “valutazione attenta e non emotiva” degli effetti concreti della misura voluta dall’amministrazione Trump. “Anche la meccanica e l’automotive potrebbero subire conseguenze pesanti”, ha aggiunto.Il governatore ha poi sottolineato la necessità di “evitare reazioni d’istinto che innescherebbero una guerra commerciale senza fine”, ma al tempo stesso ha ribadito la necessità di una “risposta concreta e coordinata” per proteggere il lavoro e le imprese del territorio.