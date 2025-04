Internews24.com - Sabatini punge Inzaghi: «Per lui ci sono regole diverse? E non ho visto differenza tra Inter e Milan»

di RedazioneSandroha detto la sua dopodi Coppa Italia, non risparmiando neanche una frecciatina al tecnicovenuto sul suo canale Youtube, il giornalista Sandroha commentato il derby di ieri sera traterminato 1-1DIFFERENZE – «In campo latra primo e nono posto non si vede. Partita equilibrata, poi si può discutere che l’ha avuto qualche occasione in più, Maignan ha fatto delle grandi parate. Ma anche Martinez che non è male. Se devo fare un pronostico, prendo tempo. Nelle tre settimane potranno cambiare tante cose, soprattutto per l’considerando l’impegno col Bayern e anche in campionato. Per ilc’è la monotonia dell’ultima spiaggia»LA FRECCIATINA – «Niente di nuovo perche è sempre fuori dall’are tecnica, Theo Hernandez ha sorpassato di spalle