L'appello di Conte: "In piazza contro il riarmo. Elly? Confido che verrà"

Roma, 3 aprile 2025 – Il presidente del Movimento 5 Stelle: la manifestazione di sabato è aperta a tutti. "A von der Leyen dico: serve una vera difesa Ue, non certo armare gli Stati". Presidente, sabato il Movimento 5 Stelle scende ina Roma: perché sieteil Piano von der Leyen? "Ci stanno imponendo un piano dida 800 miliardi di euro, senza nemmeno la possibilità di votarlo, un piano che toglie risorse alla sanità, alla scuola, alle nostre imprese in sofferenza: ora più che mai è cruciale scendere ine dire no a questo scellerato disegno che consegna ai nostri figli e alle future generazioni un’Europa della guerra e un futuro di precarietà e incertezza. Per questo dico a tutti i cittadini contrari a questo: scendete ininsieme a noi". È secco e diretto il leader dei 5 Stelle, Giuseppe, in quella che si presenta come una chiamata a raccolta in piena regola non solo del mondo grillino, ma del pacifismo in senso ampio".