Ildifforme.it - Nucleare, Pichetto: “In Italia è scelta obbligata, abbiamo un know-how da sfruttare”

Leggi su Ildifforme.it

In occasione dell'evento organizzato da Il Sole 24Ore, dal titolo emblematico "Transizione energetica e l'industria", l'Amministratore Delegato della Societàna Gestione Impianti Nucleari, Gian Luca Artizzu, è intervenuto ricordando le competenze e le capacità degli esperti del settorepresenti ine le possibilità che la rinascita di questo settore può garantire all'. "Questo è un treno che passa ora e noi possiamo agganciarci o lasciarci travolgere", ha ricordato l'AD di Sogin, chiarendo che ad oggi la competitività delle industriene dipende dal modo in cui il nostro Paese deciderà di agire in relazione alL'articolo: “Inun-how da” proviene da Il Difforme.