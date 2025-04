Quotidiano.net - Sinodo Cei, la base boccia il testo finale. Divergenze su gay, donne e trasparenza nella Chiesa. Tutto rinviato a ottobre

Roma, 3 aprile 2025 – Ladell'assemblea sinodale della Cei, svoltasi in Vaticano, hato il“Perché la gioia sia piana” presentato dalla dirigenza e dunque vieneall'assemblea del 25. "In queste giornate assembleari sono emerse sottolineature, esperienze, criticità”, dice monsignor Erio Castellucci che ha guidato i lavori, sottolineando che “le moltissime proposte di emendamento avanzate dai 28 gruppi richiedono un ripensamento globale dele non solo l'aggiustamento di alcune sue parti”. Tra le questioni ritenute prioritarie dalla“l'accompagnamento delle persone in situazioni affettive particolari” e la “responsabilità ecclesiale e pastorale delle”. Ilè un appuntamento periodico in cui rappresentanti dellacattolica si riuniscono (ogni 3 anni) per discutere e approvare orientamenti e norme.