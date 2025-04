Salernotoday.it - Sassano, l'annuncio di Consac: "Acqua potabile anche in contrada Peglio"

Leggi su Salernotoday.it

"Un grande passo in avanti per il benessere della comunità montana. Un’opera che restituisce dignità alla cittadinanza, figlia di un impegno concreto e di una collaborazione proficua tra l’amministrazione die la, grazie alla quale è stato garantito un diritto essenziale per i.