‘Abbiamo ricevuto il tuo curriculum’ come funziona la nuova truffa telefonica

Unasi aggira tra gli italiani e questa volta fa riferimento al mondo del lavoro. Da settimane, migliaia di persone vengono contattate tramite una telefonata con la scusa di averil curriculum. Eppure, il destinatario della chiamata non ha inviato nessun curriculum? Di cosa si tratta, scopriamolo insieme.curriculum: cosa bisogna sapereLaconsiste nel ricevere chiamata che dice: “Salve, abbiamoil suo curriculum”. Si chiede poi di scrivere a un numero su WhatsApp e da qui inizia la. I nostri colleghi di Fanpage hanno provato a rispondere ed ecco cosa è successo. L’utente, o il bot, dall’altra parte ha proposto loro una serie di lavoretti che si basano su una dinamica molto facile da eseguire. E’ necessario andare sugli account social che vengono indicati per poi interagire con i contenuti lasciando like o commenti.