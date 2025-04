Secoloditalia.it - Spaventosa caduta della Brignone (video): frattura scomposta della tibia e del perone

Leggi su Secoloditalia.it

Paura per Federica. La sciatrice azzurra, fresca vincitriceCoppa del Mondo, èdurante i campionati italiani di gigante in Val di Fassa ed è stata portata via in elicottero. Durante la seconda manchegara,ha urtato contro una porta ed è rovinosamente. Federica è stata trasportata in elicottero nel più vicino ospedale, a Trento, per gli accertamenti del caso.Il verdetto dei sanitari è pesantissimo: “Federicaè stata sottoposta presso l’ospedale Santa Chiara di Trento ad una TAC che ha evidenziato lapluriframmentaria del piattole etesta delgamba sinistra”. Lo rende noto la Fisi in un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. “La Commissione Medica Fisi segue attentamente le condizionicampionessa valdostana e ne ha predisposto il trasferimento presso la clinica ‘La Madonnina’ di Milano, dove verranno completati gli esami radiologici e stabilito il percorso chirurgico”, aggiunge la nota.