Juventusnews24.com - Moggi torna su Calciopoli: «Anche la Cassazione ha detto che nessuno ha subito danni. Un torto voluto che non è stato mai provato»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24su: nuove dichiarazioni dell’ex dirigente della Juventus. Cosa hasul noto casoIntervenuto sul canale Twitch di Juventibus, l’ex dirigente della Juventus Lucianoto cosìsul caso– «Se lacivile hacheha, se la giustizia sportiva hache il campionato era regolare e nessuna partita è stata alterata, perché hanno tolto due Scudetti alla Juve? Non combatto per me, ma lo faccio per chi haenormi da questa vicenda. Per quelli che hanno perso il lavoro e qualcuno è addirittura morto. A chi haquesto, non passerà mai, unche non èmainé esistente».Leggi su Juventusnews24.com