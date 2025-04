Sci caduta di Federica Brignone ai Campionati Italiani di Gigante | portata via in elicottero

Leggi su Ilfaroonline.it

Paura per. La sciatrice azzurra, fresca vincitrice della Coppa del Mondo, èdurante idied è statavia in. Durante la seconda manche della gara,ha urtato contro una porta ed è rovinosamenteè stata trasinnel più vicino ospedale, a Trento, per gli accertamenti del caso.La campionessa azzurra sembra accusare forti dolori a una gamba. Possibile una torsione della stessa, anche se la speranza è che si tratti soltanto di una botta e di tanto spavento.(Fonte Adnkronos)Foto fisi.org