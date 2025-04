Lettera43.it - Mediaset, chi ha comprato il quartier generale di Cologno venduto da Generali

Ildi Mfe-Monzese, alle porte di Milano, è statoper oltre 50 milioni di euro. Lo riporta il Corriere della sera, spiegando che la compravendita riguarda due dei tre grandi palazzi di Viale Europa dove ha sede la produzione televisiva del Gruppo. A vendere gli immobili non è stata la stessa, che era in affitto, maReal Estate che li possedeva. L’acquirente è laSPV, una società di cartolarizzazione costituita dalla veneta Banca Finint per conto di investitori. Per gestire il complesso, laSPV ha incaricato una società che fa capo a Mirella Viviana Arbib, la cui famiglia controlla una banca privata svizzera, ed è amministrata dall’imprenditore immobiliare Angelo Anav.(Getty).Resta di proprietàsia la torre sia gli uffici di presidenza e direzioneAll’epoca Berlusconi comprò i palazzi dio è stato in affitto fin dall’inizio? Difficile dirlo con certezza, perché gli atti della compravendita contengono notizie sulla proprietà solo a partire dal 2001, quando il complesso era già nell’orbitaintestato ad Assitalia.