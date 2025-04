Ilfattoquotidiano.it - Dazi, Bonelli attacca: “Governo impreparato e complice dell’esecutivo trumpista. Il danno sarà meno occupazione”

“Viviamo la conseguenza del trumpismo, che rende il mondo instabile. Con ivuole trasferire le nostre produzioni negli Usa, il verouna diminuzione dell’”. Così il deputato dei Verdi, Angelo, in un punto stampa con i giornalisti in piazza Montecitorio.“Il vice premier andrebbe chiuso in una stanza perché dice che isono una opportunità e oggi dice che il vero problema sono i limiti dell’Europa. Queste sono imbecillità di chi ha un ruolo die non rappresenta gli interessi della Repubblica Italiana, è l’emissario di Trump in Italia”, ha detto ancora riferendosi alle posizioni assunte dal leader leghista.“I? Erano annunciati. Era necessario aprire a nuovi mercati, invece abbiamo assistito a proclami alla prudenza e ascoltato le imbecillità di Salvini”, ha proseguito, parlando di un” e “di un”.