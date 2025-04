Agi.it - Paura per Brignone: cade e viene portata via in elicottero, si teme un infortunio al ginocchio

Leggi su Agi.it

AGI - Sono ore d'ansia per Federica, caduta questa mattina nel tratto iniziale della seconda manche dello slalom gigante dei Campionati italiani assoluti sull'Alpe di Lusia in Trentino. Siunal. 'Fede', 34 anni, campionessa mondiale della specialità e vincitrice della Coppa del mondo generale, era al comando della prima manche e stava andando a conquistare un altro tricolore da mettere in bacheca. E, invece, si trova all'ospedale 'Santa Chiara' di Trento per accertamenti agli arti inferiori, in particolare ginocchia e tibia. La fuoriclasse di La Salle, in un tratto dove la luce cambiava (dal sole stava entrando in un tratto in ombra), ha impattato con il braccio destro in un palo di una porta blu. A quelle velocità, inevitabile lo sbilanciamento e la rotazione.