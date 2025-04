Internews24.com - De Vrij suona la carica: «Battaglia dura, continuiamo a lottare» – FOTO

di RedazioneDeladopo il pareggio ottenuto contro il Milan in Coppa Italia: «» –Termina in pareggio Milan–Inter, si deciderà dunque tutto al ritorno il 23 Aprile. I nerazzurri, ancora una volta, non riescono a vincere contro i rossoneri nonostante la netta differenza di rendimento in campionato e – se vogliamo – anche di rosa. Ad Abraham risponde il solito Calhanoglu, tra l’altro ex del match. Al ritorno occorrerà senza dubbio cambiare passo se Inzaghi e i suoi vorranno strappare il pass per la finale del torneo. Sicuramente la sfida di ieri sera restituisce un’ottima prestazione di Martinez tra i pali malgrado il gol, Barella invece un po’ sottotono considerato magari il cambio di corsia sulla sinistra che non è nelle sue corde.