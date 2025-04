Ciclismo | Bettiol salta il Giro delle Fiandre per un’infezione polmonare

Leggi su Sportface.it

Albertonon prenderà parte al. Il campione italiano, vincitore della corsa nel 2019, è costretto al forfait per un problema fisico; lo annuncia la squadra del 31enne toscano, la XDS Astana Team, spiegando come al corridore sia stata diagnosticatada clamidia pneumoniae. Proprio ierinon ha portato a termine la Dwars Door Vlaanderen, vinta dal suo ex compagno di squadra della EF Education EasyPost Neilson Powless, e oggi arriva la notizia della sua assenza anche alla Ronde, in programma domenica. Finora in stagione, la prima con il team kazako dopo cinque stagioni tra le fila della EF, l’unico risultato degno di nota del classe ’93 di Castelfiorentino è il settimo posto al Trofeo Laigueglia a inizio marzo.è l’ultimo italiano ad aver vinto il, impresa portata a termine nel 2019, quando arrivò a braccia alzate in solitaria sul traguardo di Oudenaarde.