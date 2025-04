Iodonna.it - La cantante è apparsa più raggiante e luminosa che mai nel suo abito di paillettes argentato.

Dopo aver annunciato la sua prima gravidanza, Alessandra Amoroso è tornata sotto i riflettori con un look che l’ha fatta brillare, letteralmente. Laha scelto un outfit elegante e sofisticato per la sua prima apparizione pubblica, sfoggiando unluccicante, esaltato accessori minimal. La scelta dell’outfit rispecchia perfettamente il suo stile, sempre ricercato, ma mai eccessivo. Il primo evento post-annuncio è stato un’occasione speciale per i fan di rivederla sorridente e. Alessandra Amoroso, i look per San Siro guarda le foto Il look diper di Alessandra Amoroso per il lancio di “Cose Stupide”Alessandra Amoroso ha fatto il suo ritorno sulla scena musicale con il lancio del nuovo singolo Cose Stupide, in uscita venerdì 4 aprile, Lasi è presentata per la prima volta in pubblico dopo l’annuncio della sua gravidanza e per l’occasione ha scelto un look che ha esaltato la sua bellezza radiosa da futura mamma.