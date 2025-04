Sololaroma.it - Roma Femminile-Juventus, via alla vendita dei biglietti ed evento speciale

Laè tornata al successo nell’ultimo turno di campionato, imponendosi 2-0 sulla Fiorentina in un match cruciale per la corsa all’Europa. Con questo risultato, le giallorosse hanno consolidato la terza posizione in classifica con 41 punti, accorciando sull’Inter, ora distante solo una lunghezza, mentre lacapolista resta a +8. Una vittoria importante che tiene vive le speranze di rimonta e che lancia la squadra verso le prossime, fondamentali sfide.: al via laA partire dalle ore 12:00 del 3 aprile e fino alle 10:00 del 13 aprile, sarà possibile acquistare iper la sfida tra, valida per la 6ª giornata della Poule Scudetto. Il match si giocherà sabato 13 aprile alle 11:30 allo stadio Tre Fontane, casa delle giallorosse.