Iltempo.it - "Si siede lì o conduce?", Ronzulli sbotta con Parenzo: scintille in diretta

Alta tensione a L'aria che tira, il programma condotto da Davidsu La7. Si parla sui dazi imposti dagli Stati Uniti di Donald Trump all'Unione europea e a svariati altri Paesi, un tema globale che dovrebbe unire tutte le forze politiche, afferma Liciadi Forza Italia, ma che è stato trasformato in una clava politica da parte dell'opposizione. Il conduttore sostiene che la premier Giorgia Meloni si + fatta trovare "impreparata", commenti che trovano la reazione soddisfatta di Marco Furfaro del Pd, anche lui ospite in studio come l'esponente di Forza ITalia. Il dem ride vistosamente, e: "Questo ghigno che voi state inquadrando è contro l'Italia, Furfaro! La cosa che mi fa incavolare è che anziché essere tutti dalla stessa parte, oggi noi riusciamo a dividerci su una roba che fa male all'Italia - afferma la parlamentare azzurra, "ti devi vergognare".