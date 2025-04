Anteprima24.it - Nuove risorse alla viabilità rurale. Pellegrino (IV): “Finanziare il maggiore numero di progetti per favorire accessibilità e sicurezza”

Tempo di lettura: 2 minuti“Il miglioramento dellarappresenta un elemento strategico per lo sviluppo delle Aree interne, sia in termini diche di. È fondamentale garantire il mantenimento delle attività agricole, contrastare lo spopolamento e valorizzare il nostro Territorio”.Lo ha detto Tommaso, capogruppo di Italia Viva che ha presentato un’interrogazione in Consiglio Regionale per chiedereGiunta di valutare la possibilità di incrementare ledisponibili per il bando relativo agli ‘Investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali, allo scopo da poterundi interventi richiesti dai Comuni’.Nel corso del Question time l’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo ha annunciato l’avvio di un’istruttoria tecnica peril maggiorpossibile di richieste.