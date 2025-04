Unlimitednews.it - Moles “Per l’Italia prioritaria una maggiore indipendenza energetica”

ROMA (ITALPRESS) – “La necessità di una sovranitàpere l’Europa è tornata di attualità dopo l’aumento del prezzo dell’energia con la pandemia e la guerra in Ucraina. Ci siamo accorti di essere dipendenti dalle importazioni e troppo legati a un unico fornitore con un pericolo per i nostri interessi nazionali. È diventato perciò prioritario perrealizzare una politica, che garantiscabasata non solo sulle rinnovabili ma su un imprescindibile mix energetico. E l’energia idroelettrica rappresenta da decenni una delle colonne portanti del sistema elettrico italiano”. Lo ha detto Giuseppe, Ad di Acquirente Unico, intervenendo a un convegno alla Camera. “Importante – ha aggiunto– è riflettere su un tema: l’idroelettrico non solo come risorsa autonoma, ma come parte integrante di un sistema più ampio, fatto di equilibri, integrazioni e sinergie tra fonti diverse”.