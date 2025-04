Lettera43.it - Cazzullo superstar di Cairo, il jet dei Moratti e le altre pillole del giorno

Gli invitati della festa di Urbanonella romana Villa Miani hanno notato la presenza di pochissimi “corrieristi”, mentre quelli di La7 erano in maggioranza: sarà perché la televisione ha sede a Roma, mentre il Corriere della Sera ha “la testa” a Milano e nella Capitale non ha molte forze disponibili, fatto sta che l’elemento di spicco è stato Aldo. E via a spettegolare. «lo vedo bene al posto di Enrico Mentana», «nei panni di Chicco starei attento», efrasi di questo tipo. In effetti “il giovane Aldo” scalpita, e le sue serate su La7 funzionano, quasi fosse un nuovo Paolo Mieli che da giornalista gioca a fare lo storico. E poi, diciamolo, apiace più stare a Roma, in futuro la sedia di direttore del telegiornale di La7 potrebbe andare a lui. Intanto, lunga vita a Mentana.