Inter-news.it - Callegari su Milan-Inter: «Calhanoglu trascinatore! Uno malissimo»

Leggi su Inter-news.it

Massimovenuto in diretta a Sport Mediaset, ha analizzato il derby di ieri sera, terminato con il risultato di 1-1 tra. IL COMMENTO – Massimo, presente negli studi Mediaset, ha analizzato il derby di Coppa Italia andato in scena ieri sera a San Siro. Il giornalista individua i migliori e i peggiori in campo di: «Promosso Abraham, ieri ha fatto il difensore, salvando su De Vrij e uno splendido gol da attaccante vero, per controllo esecuzione e rapidità. Il peggiore delper me è stato Theo Hernandez. Aveva l’opportunità di affrontare l’senza Dumfries e non è riuscito a incidere. Il giallo rimediato per fermare Bisseck ha condizionato la sua partita, e lo pone in diffida. Nell’ovviamente, che sente molto la partita ma come i grandissimi riesce con la sua personalità a indirizzare al meglio questa tensione.