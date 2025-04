Lorenzo lei? Bella single e famosa | la scoperta dopo Shaila e il Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Spolverato è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica, e questa volta non solo per la sua avvenenza da modello.la fine del, il suo nome è rimbalzato su tutte le pagine di gossip a causa della rottura clamorosa conGatta, ex velina e sua compagna dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia.I due avevano vissuto sei mesi intensi nel reality: tra baci infuocati, crisi violente e riavvicinamenti inaspettati, sembrava che il loro amore fosse destinato a sopravvivere anche oltre le telecamere. Ma una volta uscita durante la semifinale,ha potuto guardare la loro storia con occhi diversi, rivedendo le immagini del loro rapporto con una lucidità nuova. È così che è maturata la decisione di rompere definitivamente e farlo in diretta, lanciando accuse forti ache hanno scatenato una vera e propria bufera mediatica.