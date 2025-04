Secoloditalia.it - Nordio: “Alcune etnie non hanno la stessa sensibilità verso le donne”. Il Pd impazzisce, ma dimentica cosa disse Amato…

Leggi su Secoloditalia.it

“Giustizia tra riforme e prospettive”‘ è il nocciolo del convegno che si sta svolgendo presso la Camera penale di Salerno, dove è intervenuto il ministro Carlo. Il discorso ha tocccato un tema drammatico quello dei femminicidi che si inquatra in giornate tragiche, con i casi di Messina e di Roma, dove sono state uccise sue giovani. Ragiona il ministro della Giustizia: i femminicidi “si radicano probabilmente nell’assoluta mancanza non solo di educazione civica ma anche di rispettole persone. Soprattutto per quanto riguarda giovani e adulti diche magari nonla nostrale”. Un’osservazione coerente con quanto ci raccontano troppo spesso le cronache. “È illusorio – ha proseguito– che l’intervento penale, che già esiste e deve essere mantenuto per affermare l’autorità dello Stato, possa risolvere la situazione.