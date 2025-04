Movieplayer.it - Hugh Jackman potrebbe dover pagare caro il divorzio: niente accordo prematrimoniale sul patrimonio

La star di Deadpool & Wolverine e del franchise X-Men non aveva stipulato unprima di convolare a nozze con l'ex moglie. Sembra non fare passi avanti l'iter deltrae Deborra-Lee Furness, secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Daily Mail. La coppia pare stia vivendo un momento di stallo a causa delda dividere. Unparecchio consistente che ammonta a circa 250 milioni di dollari, e che ora i due ormai ex coniugi dovranno cercare di stabilire in che modo spartirsi. Le pretese die Deborra-Lee Furness Secondo la fonte del Daily Mail c'è un problema di fondo:"e Deborra-Lee non hanno ancora presentato richiesta diperché stanno avendo difficoltà a trovare un .