Anticipazionitv.it - Lorenzo Spolverato lasciato al Grande Fratello: parla il padre di Shaila Gatta

Il postsi sta rivelando più complicato del previsto per. La ballerina, ex concorrente della finalissima andata in onda il 31 marzo 2025, ha preso la decisione di lasciarein diretta nazionale, lasciando pubblico e fan sconvolti. Ma la sorpresa ha generato una valanga di teorie, accuse e dubbi tra le community online, tanto da spingere anche ildi, Cosimo, a intervenire pubblicamente per difendere la figlia.Ildiinterviene dopo ilDurante una diretta su TikTok, Cosimohato apertamente con i fan di sua figlia, rispondendo alle domande e ai dubbi di chi continua a pensare che la scelta di terminare la relazione connon sia partita da. “Dovete fidarvi di quello che vi dico”, ha dichiarato ilcon fermezza.