Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale a Bologna, in arrivo 100 nuove assunzioni: da quando il bando

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 3 aprile 2025 - Sono incentoin un anno per potenziare il corpo della. Domani sarà pubblicato on line unper 50di istruttori o istruttrici con contratti di formazione e lavoro della durata di un anno; la stessa graduatoria, poi, permetterà di assumere le successive 50 persone entro un anno, a inizio 2026. Un concorso corposo del Comune - l'ultimo risale al 2014 e aveva previsto l'ingresso di 100 persone in quasi 4 anni -, aperto a giovani donne e uomini under 32 e diplomati. "Un impegno inedito dell'amministrazione - inizia l'assessora alla Sicurezza urbana Matilde Madrid -. I nuovi assunti dovranno seguire una formazione di 160 ore obbligatoria, al termine della quale questi contratti verranno convertiti in tempi indeterminati".